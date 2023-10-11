شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في «ساب»: دبي من الأفضل لتطور التقنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد مارتن هينيج، نائب رئيس تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ورئيس استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لدى «ساب»، أن المستوى المتطور الذي وصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على محاكاة الواقع بشكل أدق وخصوصاً في المجالات الفنية والأدبية، يقتضي تطوير حلول قادرة على تحقيق الاستفادة القصوى منها ووضع أطر تنظيمية مرنة لتطورها واستخداماتها.

وأشار هينيج، خلال كلمته في جلسة بعنوان «توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز جاهزية الشركات للمستقبل»، ضمن «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»، إلى أن جهود تعليم الآلة بدأت منذ عقود. ولفت إلى أنها شهدت تطوراً متسارعاً، خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في تسجيل نقلات نوعية في العديد من القطاعات، خصوصاً وأن عمليات التطوير وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ما تزال تشهد وتيرة متسارعة من النمو، داعياً للتركيز على كيفية توظيفه بشكل مدروس وممنهج في تنمية الأعمال خصوصا في مؤسسات القطاع الخاص.

وأوضح هينيج أن شركة «ساب» تتعامل مع باقة واسعة من شركات ومؤسسات الأعمال، الذين يمثلون ما يقرب من 87% من سلسلة التجارة العالمية – بقيمة تعادل 46 تريليون دولار، ولضمان توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز نمو أعمال هذه المؤسسات، عملت على تطوير منظومة حلول ابتكارية تضمن التعامل المنظم والمتكامل مع البيانات، حيث أطلقت المساعد الرقمي «جيني» القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي والذي يضمن ربطاً متكاملاً للبيانات والأعمال وإدارتها بشكل منظم والإجابة على كافة الاستفسارات، وتم تضمينه في كامل حزم حلول الأعمال التي توفرها.

وأضاف: «هذا النوع من الحلول التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة هامة في التوجهات المستقبلية لتنمية أعمال القطاع الخاص وبالأخص الأعمال التجارية حيث يعزز قدرات إدارة الأعمال وتجميع وتحليل بياناتها».

وبيّن أن دبي تمثل واحدة من البيئات الأكثر ملائمة لنمو وتطور استخدامات الذكاء الاصطناعي لما توفره من بنية تحتية وبنية تشريعية داعمة.