شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 مليار درهم التصرفات اليومية لعقارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، الأربعاء، تسجيل 342 مبايعة بقيمة 1.22 مليار درهم، منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 684.1 مليون درهم و269 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 536.81 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 59.89 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تلتها مبايعة بقيمة 40.71 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تلتها مبايعة بقيمة 39.63 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 32.96 مليون درهم، وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 401.85 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 43.49 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 53.22 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 22.31 مليون درهم، وثالثة في ند حصة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 8.35 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 579.95 مليون درهم، منها 27 رهن أراضٍ بقيمة 229.53 مليون درهم و80 رهن فلل وشقق بقيمة 350.41 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة رأس الخور الصناعية الثانيه بقيمة 72.74 مليون درهم، وأخرى في منطقة عيال ناصر بقيمة 61 مليون درهم.

وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 46.6 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 20 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 4 ملايين درهم.