شكرا لقرائتكم خبر عن 1300 مشارك بالمؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يجذب المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي 2023 في أبوظبي تحت شعار «تحفيز التفكير المستدام» الأنظار كمركز تحول في قطاع التدقيق الداخلي. ويجمع أكثر من 1300 متخصص عالمي في هذا المجال، للانطلاق بتألق في أرض الإمارات.

يعقد المؤتمر، الذي سيعقد في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس من 6 إلى 8 نوفمبر، تحت رعاية ديوان المحاسبة وباستضافة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، ويستعرض استراتيجيات تحويلية ورؤى رائدة ستشكل مستقبل التدقيق الداخلي. ومن المقرر أن يحفز المؤتمر المناقشات حول الذكاء الاصطناعي والاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات وما بعدها، ما يمثل حقبة هائلة من التطور المعرفي.

جودة الحياة

قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، شريك الاستدامة لجمعية المدققين الداخليين في الإمارات: «نعتبر أنفسنا رائدين في تعزيز جودة الحياة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نثمن بشدة مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي لقدرته على توحيد مبادئ الاستدامة والحوكمة. وتعتبر العلاقة بين الاستدامة والحوكمة مفيدة للأطراف المعنية، حيث يتعين على الشركات دمج المبادئ المستدامة مع الحوكمة الفعالة لضمان استدامة أعمالها على المدى الطويل وتحقيق تأثير فعّال».

قيمة مستدامة

من جانبه، أشار ياسر أحمد، رئيس خدمات الاستدامة وتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY قائلاً: «تلتزم EY بدعم الشركات في خلق قيمة مستدامة وتعزيز الاستدامة في خلق قيمة للأعمال. ندرك أن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية قد تطورت لتصبح عاملاً أساسياً في اتخاذ القرارات وتحديد الأهداف الاستراتيجية للشركات. إنه لشرف لنا أن نشارك وندعم المؤتمر، وهو منصة مكرسة لتعزيز التميز في الاستدامة والتدقيق والإشراف المالي. نحن متحمسون لأن نكون جزءاً من هذه الرحلة التحويلية نحو التميز والاستدامة للأجيال القادمة».

منصة للتغيير

بدوره، أوضح سودهير آرفيند، الشريك الرئيسي العالمي وقائد الحوكمة والمخاطر والحلول في «كي.بي.إم.جي لوار جلف»، «من خلال التعاون والابتكار، يتم تحويل المؤتمر إلى منصة لتغيير قواعد اللعبة. إنه المكان الذي يتحقق فيه التحول من الأفكار إلى الأفعال. يسعدنا في كي بي إم جي أن نكون جزءاً من هذه المبادرة للمساهمة في النقاش حول تحديات الأعمال والتدقيق. نحن ملتزمون بتعزيز التعلم المستمر وتقديم الحلول المبتكرة.

يعد هذا المؤتمر فرصة قيمة لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون بين القادة والمهتمين في مجالات الأعمال والتدقيق. نحن في سعي متواصل لتحفيز التعلم المستمر وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التحول والتقدم».