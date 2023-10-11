شكرا لقرائتكم خبر عن «جيلي» تفتتح مركزاً جديداً لتوزيع قطع الغيار في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «جيلي»، بالتعاون مع المركز الميكانيكي للخليج العربي، عن افتتاح مركز جديد في دبي لتوزيع قطع الغيار، ليسهم في زيادة تعزيز شبكة خدمات ما بعد البيع في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي. وتشكل الكفاءة والمرونة والتحليلات الذكية ركائز المنشأة الحديثة، ما يضمن عمليات توصيل سلسة إلى إمارات مختلفة وشركاء البيع في 35 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

يستفيد المركز الجديد من تقنيات رقمية وذكية لتحسين عمليات سلسلة التوريد وسرعة الاستجابة للطلبات، ما يعزز شبكة الخدمات اللوجستية بصورة ملحوظة. وخضعت جميع عمليات المستودع، بدءاً من التخزين وانتهاءً بالتوصيل، إلى فحص وتحليل دقيق لضمان تحقيق أعلى كفاءة ممكنة، وبما يتماشى مع المعايير الحالية لقطاع الخدمات اللوجستية الرقمي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور أندرياس سكاف، الرئيس التنفيذي لقسم المشاريع الجديدة في مجموعة البطحاء للسيارات: «يتصل مركز توصيل قطع الغيار الجديد من جيلي بشبكة مواصلات قوية مع ميناء جبل علي من موقعه في دبي، ما يضمن قدرته على توفير قطع الغيار لمختلف طرازات مركبات جيلي المتوفرة لعملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعني تقديم دعم أسرع وأفضل وأكثر شمولاً لاحتياجات مالكي مركبات جيلي. ونضمن حصول عملائنا على مختلف قطع الغيار التي يحتاجونها للاستمتاع بتجربة سلسة ومميزة مع سيارتهم».

وفي هذا الصدد، قال أليكس غو، نائب الرئيس في «جيلي» الشرق الأوسط: «يتركز هدفنا في جيلي على التعاون مع شركاء البيع في الشرق الأوسط لضمان تجربة استثنائية لمالكي سيارات جيلي. ويعتمد المركز الجديد لتوزيع قطع الغيار على تقنيات رقمية وذكية لتحسين عمليات التوريد وسرعة الاستجابة للطلبات والعمليات التشغيلية بشكل عام، ما يمكّننا من تقديم خدمات أكثر سلاسةً واحترافيةً وكفاءة. وسنواصل العمل مع المركز الميكانيكي للخليج العربي وغيرهم من شركائنا في المنطقة لتوسيع آفاق جيلي وتعزيز شبكة خدماتها اللوجستية في الشرق الأوسط».