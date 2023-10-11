شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لدمج العمل من المنزل مع الذهاب للمكتب دون معوقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ربما أصبح العثور على وظائف بشكل عام في أمريكا وفي دول العالم النامية والمتقدمة علاوة على المتخلفة أكثر صعوبة في الوقت الحالي، هذا فضلاً عن سوق العمل المختلط أو الهجين "هايبرد" لكن الأخير رغم ذلك يشهد ازدهاراً، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ما هو العمل الهجين؟

يعد سوق العمل المختلط نموذج عمل مرن يدعم مزيجًا من العاملين داخل المكتب والعاملين عن بعد والمتنقلين وهو يوفر للموظفين الاستقلالية في اختيار العمل أينما وكيفما يكونون أكثر إنتاجية.

فوائد العمل الهجين

يؤدي العمل الهجين إلى زيادة الإنتاجية والرضا الوظيفي مع معالجة التحديات الرئيسية للعمل عن بعد، مثل العزلة، وفق ما ذكر موقع ويب إي إكس.

ويوفر نموذج العمل المختلط للموظفين مرونة أكبر وخيار العمل من المنزل أو في أي مكان يناسبهم.

ومع العمل المختلط، لم يعد مكان العمل محصورا داخل الجدران الأربعة لمكتب الشركة، بل أصبح نظامًا بيئيًا للموظفين الذين يعملون من المنزل وفي مساحات العمل المشتركة وفي مكاتب العمل كذلك في ضوء جربة أكبر وتفيد بالإنتاجية أكثر من التدقيق على مواعيد العمل والحضور والإنصراف.

يمكن لأعضاء الفريق التنقل بين مواقع مختلفة اعتمادًا على العمل الذي يتعين عليهم إنجازه.

ويمكن أن يتخذ نموذج العمل المختلط أشكالًا مختلفة اعتمادًا على المنظمة ونوع العمل الذي يتم إنجازه.

ما هي نماذج العمل الهجين؟

هناك نماذج أربعة للعمل الهجين الأكثر شيوعًا:

نموذج عمل هجين مرن

يختار الموظفون مواقعهم وساعات عملهم بناءً على أولوياتهم لهذا اليوم.

على سبيل المثال، إذا كانوا بحاجة إلى قضاء بعض الوقت في التركيز على مشروع ما فيمكنهم اختيار العمل من المنزل أو في مقهى أو غير ذلك.

إذا كانوا يريدون الشعور بالانتماء للمجتمع أكثر أو بحاجة إلى مقابلة فريقهم أو حضور جلسة تدريبية، فيمكنهم اختيار الذهاب إلى المكتب.

يوسع عمل الهايبرد مجموعة المواهب، مما يؤدي إلى تفكير أكثر تنوعًا ويعمل على تحسين النتيجة النهائية بسبب توفير التكاليف في المساحات المكتبية والسفر.

نموذج العمل الهجين الثابت

تحدد المنظمة الأيام والأوقات التي يُسمح فيها للموظفين بالعمل عن بعد أو الذهاب إلى المكتب.

على سبيل المثال، من الممكن أن تذهب فرق معينة إلى المكتب يومي الاثنين والأربعاء، بينما تذهب فرق أخرى يومي الثلاثاء والخميس أو يمكن للمؤسسة أن تسمح للجميع بالعمل من المنزل في أيام محددة مسبقًا كل أسبوع. تعد "أمريكان إكسبريس" مثالاً على مؤسسة تبنت نموذج عمل مختلطًا ثابتًا.

نموذج العمل المختلط للمكتب

من المتوقع أن يكون الموظفون في الموقع ولكن لديهم المرونة لاختيار بضعة أيام في الأسبوع للعمل عن بعد. وتخطط "جوجل" لاعتماد هذا النوع من النموذج حيث يعمل الموظفون في المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع ولكن لديهم خيار اختيار يومين للعمل عن بعد.

نموذج العمل الهجين عن بعد

يعمل الموظفون عن بعد في معظم الأوقات مع زيارات عرضية لأماكن العمل المشتركة لمشاركة المعلومات وتحديثات العمل مع الفريق والتعاون والتدريب.

في هذا النموذج، قد لا يكون لدى الشركة مساحة مكتبية وبدلاً من ذلك تعتمد على أعضاء الفريق في نفس المنطقة للالتقاء عندما يرون ذلك مناسبًا.

اعتمدت "إكس" تويتر سابقا هذا النموذج الذي يعمل عن بعد أولاً ويمكن أن يسمح لجميع الموظفين بالعمل من المنزل.

تحديات الهايبرد

من الصعب على الموظفين العثور على يوم أو وقت مناسب للعمل الجماعي شخصيًا علاوة على عدم وضوح الرؤية حول عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى المكتب في أي يوم وما إذا كان المبنى لديه القدرة على دعمهم.

احتمالية شعور الموظفين بالعزلة.

زيادة التحديات في الحفاظ على ثقافة الشركة والمجتمع.

ما العوامل التي تدفع العمل المختلط؟

ظهر العمل المختلط كترتيب عمل قابل للتطبيق خلال جائحة كوفيد-19 عندما انتقلت الشركات إلى العمل عن بعد واستخدمت أدوات التعاون الافتراضية لتظل منتجة.

في حين أن بعض المنظمات كان لديها موظفون مختلطون وعن بعد قبل الوباء إلا أن ترتيبات العمل هذه تسارعت وأصبحت الكثير من الشركات تتبع هذا النموذج.

ما قالته دراسات العمل

تكشف العديد من الدراسات الاستقصائية والأبحاث عن العوامل التي تدفع العمل المختلط. أثبت العمل عن بعد نجاحه إلى حد كبير فقد شهد غالبية المديرين التنفيذيين تحسينات ملحوظة في الإنتاجية الفردية والتنوع والشمول، وفقًا لشركة "ماكينزي". ويطالب الموظفون بقدر أكبر من المرونة ف 57% منهم قد يفكرون في ترك شركتهم إذا اضطروا للعودة إلى المكتب بدوام كامل، وفقًا لشركة "داي مينشيل ريسيرش". كما ترى الشركات فرصة لتقليل التكاليف ويتوقع 74% من الرؤساء التنفيذيين من المؤسسات الكبيرة تقليل مساحة أماكن العمل.

نمو العمل الهجين

تُظهر البيانات الحديثة الصادرة عن شركة “مان باور" أن جميع الصناعات تقدم المزيد من الأدوار المختلطة شهريًا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وبينما تتطلع المزيد من الشركات إلى العودة إلى مكاتبها بدوام كامل يحول الباحثون عن عمل انتباههم إلى الأدوار التي تعد على الأقل بدرجة معينة من المرونة. وأجرت شركة “فليكس جوبز" استطلاعًا شمل أكثر من 8400 عامل أمريكي في أغسطس، ووجدت أن 46% من الأشخاص يريدون عملا مختلطًا وهي زيادة ملحوظة من أقل من ثلث العمال الذين قالوا إنهم يفضلون العمل المختلط على العمل الشخصي أو عن بعد قبل عام واحد فقط. لمساعدة الباحثين عن عمل في العثور على أفضل الوظائف المرنة، حددت FlexJobs الوظائف المختلطة الأكثر طلبًا التي تقوم الشركات بالتوظيف لها بين سبتمبر 2022 وأغسطس 2023.

رواتب العمل الهجين

تقدم العديد من الوظائف الهجينة المطلوبة رواتب تزيد عن 100000 دولار، على سبيل المثال، يُدرج إعلان وظيفة لأحد كبار المحللين الماليين في بنك الولايات المتحدة في ميلووكي نطاق رواتب يتراوح بين 105230 دولارًا و136180 دولارًا، في حين أن إعلانًا لمدير تسويق قد يأتي بحد أدنى للراتب يتراوح بين 105000 دولار و 213000 دولار.