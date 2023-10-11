شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. تخصيص وحدات سكنية للأرامل والمطلقات و23% من مشروع المليون وحدة للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشاهد فى حلقة جديدة من برنامج مصر الجديدة الذى يقدمه الزميل أحمد حسن، تفاصيل تخصيص وحدات سكنية للأرامل والمطلقات من مشروع الإسكان الاجتماعى، الموجه لمحدودى الدخل، حيث كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن طرق تخصيص الوحدات السكنية للمرأة بصفة عاملة، والأرامل والمطلقات بصفة خاصة.

وأوضحت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اللقاء، أن المراة حصلت على نصيب الأسد من مشروع الإسكان الاجتماعى، بنسبة 23%، وهى نسبة كبيرة للغاية، بالمقارنة بنسبة تملك السيدات للوحدات السكنية داخل محافظات مصر.

وأشارت إلى أن الصندوق يمنح أولوية للأسر المعيلة، والمرأة المعيلة، ففى مختلف المحافظات، حيث أثبتت دراسة صادرة عن البنك الدولى، ارتفاع نسبة تخصيص الوحدات للمراة داخل مصر فى مشروع الإسكان الاجتماعى، مضيفة، أنه يتم تخصيص الوحدة طبقا لاثبات الدخل المقدم، وفى حال كون المرأة معيلة أو مطلقة او أرملة، يتم منحها الأولوية.

كما كشفت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، عن ارتفاع نسبة الإقبال على الوحدات السكنية فى مدن الصعيد، وتغير ثقافة المواطنين بتلك المحافظات، نتيجة للثقة الكبيرة الذى يلقاها مشروع الإسكان الاجتماعى من قبل المواطنين فى مختلف محافظات مصر.