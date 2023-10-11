أسباب حظر البنوك استخدام بطاقات الخصم خارج مصر.. واستثناء بعض العملاء من القرار

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت البنوك المصرية، تعليق استخدام بطاقات الخصم المباشر في التعاملات الدولية، واقتصارها على المعاملات المحلية فقط، في خطوة تستهدف الحد من مسحوبات النقد الأجنبي.

وأخطرت بنوك التجاري الدولي مصر "CIB " و كريدي أجريكول ،و العربي،و الأهلي المتحد، وبنك التعمير والإسكان و بنك مصر ،وبنك Qnb وبنك الاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي، عملائها بالقرار في رسائل نصية.

وجاء وقف البنوك لبطاقات الخصم المباشر بناءً على تعليمات صادرة من البنك المركزي بإغلاق كافة بطاقات الخصم بكافة أنواعها دون استثناء، وهو ما أرجعه البعض إلى وجود سوء استخدام من بعض العملاء وللحد من استنزاف العملة.

وقال مصرفي في مصر إن جميع البنوك تواجه مشكلات مماثلة نتيجة نقص العملة، لكن كل منها يتخذ قراراته بشكل منفصل.

وكان عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بالجملة، غالبا في الإمارات، للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

وتُحتسب المعاملات ببطاقات الخصم بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها.

وقال المصرفي "في بعض الأحيان يرسلون البطاقات (دون مغادرة مصر) ويشترون بها أشياء. تجد 4 أو 5 أشخاص من نفس العائلة".

وفقا لبعض العملاء في البنوك لم يعد أمام العملاء الراغبين في السفر سوى فتح حسابات بالعملة الأجنبية أو استخدام بطاقات الائتمان التي تضيف رسوما وفوائد.

وذكر بعض العاملين في مجال الإعلانات لـ"العربية.نت" أنهم باتوا لا يستطيعون سداد مقابل إعلانات مؤسساتهم على المنصات الرقمية.

وقال عميل لأحد البنوك " لا أستطيع تجديد اشتراك خدمة "نتفيلكس" التي تكلف نحو 4 دولارات".

البنوك تستثني بعض العملاء من قرار الحظر

قالت مصادر مصرفية، لموقع "مصراوي"، إن البنوك استثنت بعض العملاء من حظر استخدام بطاقات الخصم المباشر (دبت) المرتبطة بحسابات العملاء، وذلك في حالتين فقط، وهما الدراسة أو العلاج خارج مصر، بشرط تقديم الأوراق الدالة على ذلك.

وأوضحت المصادر أن البنوك خاطبت فروعها بإعادة تفعيل البطاقات الخصم المباشر بعد وقفها للعملاء المسافرين للخارج بغرض الدراسة أو العلاج، وفق الاستخدامات المتاحة لكل بطاقة بعد تقديم الأوراق الدالة للتأكد من صحة احتياجه لفتح الحدود، وذلك من خلال العميل قبل السفر، أو أقاربه إذا كان مسافرا قبل قرار وقف بطاقات الخصم.

وأضافت أن إعادة فتح بطاقات الخصم المباشر مرة أخرى يتوقف على موافقة إدارتي المعاملات الدولية والخزانة، والالتزام في كل بنك بعد فحصها الأوراق المقدمة من العميل.

أما في حال تواجد العملاء خارج مصر بغرض السياحة، أو حضور مؤتمرات أو أسباب أخرى بخلاف الدراسة أو العلاج لن يسمح بفتح البطاقات لهم إلا بعد إلغاء المركزي العمل بهذا القرار، بحسب المصادر.