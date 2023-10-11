شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تطلق تحالف الذكاء الاصطناعي.. منصة لتسريع تبني التقنيات الصاعدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، عن «تحالف دبي للذكاء الاصطناعي» والذي يهدف لتوفير منصة قائمة على الشراكة والتعاون في تسريع تبني التقنيات الصاعدة وتنظيم معايير الابتكار، وتحفيز أفكار إيجابية وتطبيقات مؤثرة في هذا القطاع الحيوي والمهم لاقتصادات ومجتمعات المستقبل.

جاء ذلك، خلال «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» الذي انطلقت فعالياته في «متحف المستقبل» و«منطقة 2071» في أبراج الإمارات بدبي، الأربعاء، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن التحالف سيسهم بإتاحة الفرصة أمام جميع شركات التكنولوجيا العالمية ورواد الأعمال والمؤسسات المعنية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل مشترك على إيجاد حلول مبتكرة، مؤكداً أن الفترة المقبلة تتطلب تعزيز العمل الجماعي العالمي لسد الثغرات والفجوات الحالية في تنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتركيز على الفرص الواعدة والاستفادة منها.

وأشار بلهول خلال الكلمة الافتتاحية لأعمال الملتقى، إلى أن الملتقى يمثل محطة عالمية لاستشراف مستقبله وفرصه لخدمة الإنسان، وتعزيز التعاون والتنسيق والشراكة والتواصل بين مطوريه ومستخدميه من الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد لتحقيق أفضل النتائج المرجوة منه في مختلف القطاعات الحيوية.

نتائج استثنائية

وأضاف: «شهدنا هذا العام نتائج استثنائية على مستوى استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع ومتسارع لتوليد الفنون وإنتاج مقاطع الفيديو وتنفيذ البرمجة. لكن هذه مجرد البداية إذا ما تخيلنا مستقبل دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الحوسبة السحابية والروبوتات.»

ولفت بلهول إلى أن استخدامات الذكاء الاصطناعي ستشمل في المستقبل القريب معظم القطاعات الحيوية وتفاصيل الحياة اليومية للأفراد والشركات والمجتمعات وستفتح آفاقاً جديدة للعمل والإبداع والابتكار والإنجاز والتميّز والتعاون والشراكة لتصميم وتنفيذ المستقبل، وذلك فيما يتعزز التكامل بين الفكرة الإبداعية البشرية وخوارزميات تعلّم الآلة.

ويشكل «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» الذي تنظمه «مؤسسة دبي للمستقبل» تجمعاً عالمياً لاستشراف مستقبل وفرص الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويعزز رؤية دبي لأن تصبح مركزاً عالمياً للتقنيات الناشئة واختبار تطبيقاتها والاستفادة من فرصها الواعدة. وتشهد دورة هذا العام مشاركات نوعية من حول العالم لوزراء ومسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين وخبراء وقادة فكر ومصممي وصانعي السياسات ورواد أعمال وشركات ناشئة ومستثمرين وأكاديميين، مع أكثر من 1800 مشارك في الجلسات والفعاليات المختلفة وأكثر من 70 متحدثاً رئيسياً من كبرى الشركات العالمية وعمالقة التكنولوجيا.