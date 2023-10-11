شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تواصل تعزيز مكاسبها مع تراجع عوائد السندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، مع تخلص المستثمرين من بيانات التضخم الجديدة، وابتهاجهم باندماج كبير في مجال الطاقة.

وواصلت عوائد سندات الخزانة التراجع عن أعلى مستوياتها في 16 عاماً التي وصلت إليها الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.20%. وصعد مؤشر «ستاندر آند بورز500» 0.23%، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.47%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5% لشهر سبتمبر، متجاوزاً تقديرات داو جونز التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.3%. وعلى الرغم من أنها أعلى قليلاً مما توقعه الاقتصاديون، فإن رقم سبتمبر لا يزال يمثل تباطؤاً عن زيادة أسعار المنتجين بنسبة 0.7% في الشهر السابق.

تراجع عوائد السندات

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حتى بعد بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 29 سبتمبر، وخسر العائد على سندات العشر سنوات مؤخراً أكثر من 5 نقاط أساس إلى 4.59%. وفي الوقت نفسه، ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بأقل من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.993%.

وفي وقت سابق من الأربعاء، وافقت شركة «إكسون موبيل» على شراء شركة الحفر الصخري «بايونير ناتشورال ريسورسز» في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 59.5 مليار دولار، وهي أكبر عملية اندماج تم الإعلان عنها في وول ستريت هذا العام. وارتفعت أسهم بايونير 0.37%، بينما تراجعت أسهم إكسون بنحو 3.94%.

ويتطلع المستثمرون إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر، الخميس. ويواصلون تقييم التطورات في الشرق الأوسط.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعاً 0.52% الثلاثاء، فيما صعد المؤشر ناسداك 0.59% وزاد المؤشر داو جونز 0.41%. (وكالات)