شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرقي: الفجيرة مركز اقتصادي مهم للشركات العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الدور الاستراتيجي للإمارة في دعم أسواق الطاقة العالمية، ومكانتها كمركز اقتصادي مهم للشركات العالمية بين الشرق والغرب، ووجهة رفيعة المكانة في قطاع خدمات الصناعات النفطية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال حضور سموّه، ختام فعاليات الدورة ال11 من منتدى أسواق الطاقة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وينظمه ميناء الفجيرة في فندق نوفوتيل بالإمارة.

وأشار سموّه، إلى دعم صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لقطاع النفط والغاز وكبرى الشركات ومنشآت النفط والغاز العالمية في الإمارة، ومتابعة عملها الذي يواكب المتغيرات الدولية المختلفة، انطلاقاً من إسهامها في دعم النمو الاقتصادي للدولة، وتعزيز حضورها كوجهة رائدة عالمياً في هذا القطاع.

وحضر المنتدى الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي رئيس هيئة ميناء الفجيرة، والشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي، وسعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السموّ حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سموّ ولي عهد الفجيرة، والمهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، إلى جانب عدد من الخبراء والشخصيات البارزة والمتحدثين وأصحاب الاختصاص في أسواق الطاقة العالمي.

الحل الأمثل

وقال سموّه: «إن النهج الشمولي الذي يراعي مصالح مختلف القطاعات والاقتصادات يبقى الحل الأمثل لانتقال منطقي وعادل نحو عالمٍ متحدٍ في مواجهة التحديات المناخية»، مشدداً على «اتساق مخرجات منتدى أسواق الطاقة مع الأهداف والتطلعات التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين كوب28».

وأشاد سموّه، بأهمية منتدى أسواق الطاقة والاستضافة السنوية له في إمارة الفجيرة، وتأثير المواضيع التي يناقشها خلال جلساته الحوارية نحو خدمة صناعة القرار عالمياً؛ حيث تبحث الحلول المناسبة للتحديات الدولية التي تواجهها أسواق الطاقة.

كما نوّه إلى «أهمية تعزيز مبدأ التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات الحيوية للوصول إلى حلول متوافقة تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس وفعال على مستوى العمل المناخي حول العالم».

وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة، الفائزين بجائزة صحافة الطاقة العالمية، تقديراً لدورهم في تغطية أسواق الطاقة على المستوى العربي والإعلامي عبر الأبحاث والخدمات الإخبارية والتحليلات المتخصصة في هذا القطاع.