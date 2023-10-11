شكرا لقرائتكم خبر عن العملاق الصيني يدق ناقوس الخطر.. «إم 7» تسابق «تيسلا» على الطرقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت شركة «هواوي تكنولوجيز» نجاحاً كبيراً في الصين بعد تقديم أكثر من 50 ألف طلب شراء لسيارتها الكهربائية المجددة «AitoM7» في أول 25 يوماً فقط من إطلاقها في سبتمبر/أيلول الماضي. ليدق العملاق الصيني بذلك ناقوس الخطر بوجه المنافسين الدوليين، وفي مقدمتهم الصانع الأمريكي «تيسلا».

وأشاد محللو القطاع بالنجاح المبكر والفائق الذي حققته سيارات الدفع الرباعي الكهربائية من هواوي، وآخرها «إم7»، التي يبدأ سعرها من 249،800 يوان (34235 دولاراً)، ويُعزى ذلك جزئياً إلى جاذبية الشركة القوية بين المستهلكين الصينيين، مع شبكة كبيرة من متاجر البيع بالتجزئة.

إلى ذلك، ارتفعت أسهم مجموعة «Seres Group»، شريكة هواوي الرسمية لصناعة السيارات، بأكثر من 50% منذ إطلاق «إم7»، ما جعلها الأفضل أداءً على مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا والمحيط الهادئ. وذلك مقارنة بانخفاض أسهم «تيسلا» وصانعي السيارات الكهربائية الصينيين، بما في ذلك شركة «بي واي دي»، خلال نفس الفترة.

وقالت سيندي هوانغ من «مورغان ستانلي»: «إن نجاح «إم7» لا شك فيه، ولكن، على المستثمرين التركيز أكثر على الرياح العكسية المحتملة من سيارات هواوي الكهربائية الأخرى المزمع إطلاقها لاحقاً هذا العام».

تجدر الإشارة إلى أن الصين تعد أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، حيث شكلت مبيعاتها الجديدة في البلاد ما نسبته 38% من الإجمالي في أغسطس/آب. كما حقق الصانعون المحليون مكاسب كبيرة أيضاً على الساحة العالمية، وخصوصاً تجاوز شركة «بي واي دي» منافستها «تيسلا» من حيث إجمالي المبيعات منذ بداية العام، مع تسليم قرابة 2.08 مليون سيارة كهربائية، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مقابل 1.32 مليون سيارة للأخيرة. (وكالات)