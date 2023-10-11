شكرا لقرائتكم خبر عن بريتيش إيرويز تعلّق رحلاتها إلى إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (أ ف ب)

أعلنت شركة «بريتيش إيرويز»، الأربعاء، تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها كإجراء أمني، في اليوم الخامس للحرب بين حركة «حماس» وإسرائيل.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي حوّل مسار رحلة لشركة الطيران البريطانية، الأربعاء، كإجراء أمني إلى مطار هيثرو في لندن، في حين كانت تستعد للهبوط في تل أبيب.

وقالت الشركة «السلامة هي دائماً أولويتنا القصوى، وبعد التقييم الأخير للوضع، قررنا تعليق رحلاتنا من تل أبيب وإليها».

وأوضحت أنها بصدد الاتصال بالمسافرين الذين حجزوا بطاقات لتعرض عليهم استرداد ثمنها أو حلاً بديلاً مع شركة أخرى أو مع بريتيش إيرويز في موعد لاحق.

وأضافت «نواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب».

وتواصل فيرجن أتلانتيك تسيير رحلاتها بين مطار هيثرو وتل أبيب.