وزير التجارة يرعى الملتقى السابع للمواصفات الاثنين المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يوم الاثنين القادم الملتقى السابع للمواصفات تحت شعار “رؤية مشتركة لعالم أفضل”، برعاية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، حيث يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات لهذا العام.

ويهدف الملتقى إلى إبراز الدور الحيوي للمواصفات بمجالات الرعاية الصحية وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كذلك نشر ثقافة المواصفات القياسية وإبراز أهميتها لتعزيز جودة الخدمات الصحية، كما يهدف الملتقى إلى المساهمة في تطوير الأبحاث العلمية وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية علـى التعـاون فـي مجــالات مواصفـات المنتجات والخدمات كونها أداة لتعزيز جودة الحياة.

وأوضحت هيئة المواصفات أن الملتقى سيبحث عدة محاور منها دور المواصفات القياسية كأداة للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، والمواصفات القياسية كممكن لجودة الحياة، ودعت الهيئة المهتمين والمختصين الراغبين في حضور الملتقى إلى التسجيل عبر الرابط : https://events.saso.gov.sa/ar/SeventhStandardsForum.

يشار إلى أن الملتقى السابع للمواصفات يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للمواصفات الذي يصادف 14أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى تأسيس منظمة التقييس الدولية (ISO)، التي تم إنشاؤها في عام 1947م، حيث تحتفل جهات التقييس حول العالم باليوم العالمي للمواصفات لإبراز دور المواصفات القياسية كأداة لدعم وتعزيز صحة وسلامة المجتمع والبيئة، وإحدى الممكنات لجودة الحياة.