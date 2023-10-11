شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الأسهم الخليجية.. والمؤشر «المصري» يعاود التراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي ، الأربعاء؛ حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» 0.63% إلى 10,572.70 نقطة، من خلال تداول 289.66 مليون سهم، بقيمة 6.63 مليار ريال.كما تراجع مؤشر السوق الموازية «نمو» 0.26% إلى 22,220.95 نقطة، من خلال تداول 1.21 مليون سهم، بقيمة 16.97 مليون ريال.

الكويت

إلى ذلك، تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.89% إلى 6592.43 نقطة، من جرّاء تداول 181 مليون سهم نفذت عبر 11231 صفقة نقدية بقيمة 42.5 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.32% إلى 5494.84 نقطة، من خلال تداول 94.8 مليون سهم عبر 3805 صفقات نقدية بقيمة 9.3 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 1.04% إلى 7191.59 نقطة، عبر تداول 7426 مليون سهم من خلال 7426 صفقة بقيمة 33.2 مليون دينار.

البحرين وقطر

وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.19% إلى 1,939.18 نقطة، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي 0.4% إلى 726.56 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.154 مليون سهم، بقيمة 211492 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 44 صفقة.

وصعد مؤشر بورصة قطر 1.74% إلى 10023.13 نقطة. وجرى خلال الجلسة تداول 224.427 مليون سهم، بقيمة 673.998 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 23586 صفقة.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط «30»0.21% إلى 4778.48 نقطة. وبلغت قيمة التداول 1.90 مليون ريال عُماني.

مصر

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر السوق الرئيسي في البورصة المصرية «إيجي إكس 30» 0.36% إلى 19653.49 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» 0.55% إلى 3688.66 نقطة، أما مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً فأضاف 0.5% إلى قيمته، منهياً التعاملات عند 5491.41 نقطة.