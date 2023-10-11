شكرا لقرائتكم خبر ملتقى سعودي تركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمته غرفة الرياض بالتعاون مع جمعية مصدري تركيا، وجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك، في إسطنبول، بمشاركة أكثر من 700 شركة سعودية وتركية، لبحث فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وشهد الملتقى توقيع مجموعة من الاتفاقيات في عدد من المجالات العقارية والسياحية والمقاولات، وإنشاءات البنية التحتية. كما حظي الملتقى بلقاءات ثنائية بين الجانبين تباحث خلالها رجال وسيدات الأعمال في البلدين فرص الاستثمار.

وأوضح رئيس الوفد نايف الراجحي، أنه يتطلع إلى زيادة الشراكة بين الشركات السعودية والتركية، للاستفادة من الفرص التي تتيحها برامج الرؤية، خاصة مع الرغبة لدى قطاع الأعمال السعودي بالتعاون مع نظيره التركي.