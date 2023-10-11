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- بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئة والمياه والزراعة استعرضت أبرز الممكنات والحوافز والمنجزات التي أسهمت في تنمية المحتوى المحلي لقطاعات الوزارة المختلفة، وأثرها على دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله، ومستهدفات رؤية المملكة 2030. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئة والمياه والزراعة استعرضت أبرز الممكنات والحوافز والمنجزات التي أسهمت في تنمية المحتوى المحلي لقطاعات الوزارة المختلفة، وأثرها على دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله، ومستهدفات رؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال المعرض الذي أقامته الوزارة في مقرها بالرياض تحت عنوان «منا وفينا»، بحضور نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، وعدد من منسوبي ومنسوبات الوزارة، وتضمن أركانا عدة حول مفهوم ومسارات عمل المحتوى المحلي بالمملكة، وأبرز المنتجات والمحاصيل الزراعية المساهمة في تنمية المحتوى المحلي.

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