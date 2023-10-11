شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تفتح على ارتفاع مع تراجع عوائد سندات الخزانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء مع استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

في حين يقوم المستثمرون بتقييم أحدث بيانات التضخم ويترقبون محضر اجتماع السياسة النقدية الأحدث لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".

ستاندرد اند بورز

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 82.90 نقطة، أو 0.25 % عند الفتح، إلى 33822.20 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.35 نقطة، أو 0.19 %، إلى 4366.59 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 56.37 نقطة، أو 0.42 %، ليصل إلى 13619.21 نقطة عند الفتح.