شكرا لقرائتكم خبر عن للشهر الثاني تواليًا.. ارتفاع جديد لتوقعات التضخم في منطقة اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر مسح اقتصادي للبنك المركزي الأوروبي استمرار ارتفاع توقعات التضخم في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مع توقع استمرار معدل التضخم في مستوى المستهدف وهو 2% لثلاث سنوات مقبلة.

وبحسب المسح، بلغ متوسط معدل التضخم خلال ثلاث سنوات، في أغسطس الماضي 2,5% مقابل 2,4% وفقا لمسح يوليو الماضي.

كما ارتفعت توقعات التضخم خلال 12 شهرا المقبلة من3,4% إلى 3,5% خلال الفترة نفسها.

نمو دخل المستهلكين

في الوقت نفسه، بلغ متوسط التوقعات لمعدل نمو دخل المستهلكين خلال 12 شهرا مقبلة 1,2% وفقا لمسح أغسطس الماضي مقابل 1,1% في الشهر السابق.

وتراجعت توقعات معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال العام المقبل إلى 3,3% مقابل 3,4% في الشهر السابق.