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شكرا لقرائتكم خبر عن للشهر الثاني تواليًا.. ارتفاع جديد لتوقعات التضخم في منطقة اليورو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أظهر مسح اقتصادي للبنك المركزي الأوروبي استمرار ارتفاع توقعات التضخم في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مع توقع استمرار معدل التضخم في مستوى المستهدف وهو 2% لثلاث سنوات مقبلة.
وبحسب المسح، بلغ متوسط معدل التضخم خلال ثلاث سنوات، في أغسطس الماضي 2,5% مقابل 2,4% وفقا لمسح يوليو الماضي.
كما ارتفعت توقعات التضخم خلال 12 شهرا المقبلة من3,4% إلى 3,5% خلال الفترة نفسها.
نمو دخل المستهلكين
في الوقت نفسه، بلغ متوسط التوقعات لمعدل نمو دخل المستهلكين خلال 12 شهرا مقبلة 1,2% وفقا لمسح أغسطس الماضي مقابل 1,1% في الشهر السابق.
وتراجعت توقعات معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال العام المقبل إلى 3,3% مقابل 3,4% في الشهر السابق.