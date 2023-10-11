شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: إنشاء 13 تجمعًا زراعيًا بمحافظة شمال سيناء خلال خطة 23/2024 والان مع تفاصيل الخبر
وفي مجال الصرف الصحي، تستهدف الخطة تنفيذ مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار، ومد خدمة الصرف الصحي بمناطق المحافظة، وفي مجال الخدمات الأخرى تستهدف الخطة ستهدف الخطة تنفيذ عدة مشروعات منها استكمال إنشاء مباني خدمية وإدارية لتوفير مناخ ملائم للعمل.
فيما يتعلق بأهم البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظة جنوب سيناء خلال عام الخطة، أوضح التقرير أنها تضم العديد من المشروعات منها استكمال إنشاء عدد (15) تجمعًا زراعيًا، بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، استكمال حفر وتجهيز آبار، وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول، مشروع الدلتا الجديد لإجراءات حصر وتصنيف وتقييم الأراضي للمشروعات القومية الزراعية، استكمال إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بمراكز الطور وشرم الشيخ وطابا ورأس سدر، وذلك لتقوية الضغوط وتقليل تكرار الكسور والحوادث بالخطوط، ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب لإطالة عمرها الافتراضي والاستفادة الكاملة من طاقتها.
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