شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 11-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-10-2023.





إيقاف تداول 6 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وأوراسكوم المالية القابضة، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.





البورصة تربح 2 مليار جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والمصرية للاتصالات، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.325 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 577.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 73.1 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.02%، والعرب على 5.87%، واستحوذت المؤسسات على 33.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 47.8 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 30.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 28.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 19653 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 23628 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 8226 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3688 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 5491 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 5429 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.40% ليغلق عند مستوى 1449 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 7.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.71%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 10.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.98%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 54.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.81%.

- حديد عز بسعر إغلاق 56.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.70%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 15.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.99%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 61.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.41%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 32.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.619 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.88%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية بسعر إغلاق 8.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.68%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.14%.