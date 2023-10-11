شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات الأجانب تعيد الأسهم إلى سكة المكاسب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعادت مشتريات الأجانب أسهم الإمارات إلى دائرة المكاسب، الأربعاء، على وقع الشراء الأجنبي، ليرتفع سوق دبي 0.7% إلى 4082.24 نقطة، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.35% عند 9647.76 نقطة.

وأمام تسييلات المستثمرين العرب والخليجيين والإماراتيين، اقتنص الأجانب (غير العرب) الفرص، وضخوا في السوقين نحو 92 مليون درهم محصلة شراء (46.88 مليون درهم في أبوظبي، و45 مليون درهم في دبي).

وفي دبي، واصل سهم «إعمار العقارية» الصعود بنسبة 1.8% إلى مستوى 7.78 درهم، وارتفع «الإمارات دبي الوطني» 2.3% إلى 17.7 درهم و«إعمار للتطوير» 1.3% إلى 7.06 درهم، و«ديوا» 2.41% عند 2.55 درهم.

وعلى صعيد أبوظبي، قاد سهم «طاقة» المؤشر للسوق بارتفاعه 2.47% إلى 3.32 درهم و«ألفا ظبي» 1.5% عند 19.8 درهم و«ملتيبلاي» 1.58% عند 3.85 درهم و«أدنوك للتوزيع» 3.48% إلى مستوى 3.57 درهم.

وحصدت الأسهم سيولة ب 1.46 مليار درهم، منها 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي، و325 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 312.13 مليون سهم، توزعت بواقع 125.13 مليون سهم في دبي، و187 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 40 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 24642 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والصناعة والطاقة والمرافق.

وفي المالية، ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.12% و«أبوظبي الإسلامي» 0.55% و«أبوظبي الأول» 0.3%.

وارتفع في الصناعة «أدنوك للإمداد» 0.28% و«الجرافات البحرية» 0.68%، مقابل نزول «حديد الإمارات-أركان» 0.68%.

وفي العقار، ارتفع «الدار» 2.45% و«إشراق» 0.21% و«منازل» 0.26% و«رأس الخيمة العقارية» 1.82%.

وعلى صعيد الطاقة، انخفض «أدنوك للغاز» 1.2% و«دانة غاز» 0.48%، مع استقرار «أدنوك للحفر». وقفز في قطاع السلع سهم «غذاء» 5.15%. وفي المواد الأساسية ارتفع «فيرتغلوب» 1.15% و«بروج» 0.39%.

سوق دبي

بدوره، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والصناعة والمرافق.

وفي المالية، ارتفع «أملاك» 0.7% و «شعاع» 2.85% و«سلامة» 3.46%، مقابل نزول «جي إف إتش» 0.73% و«دبي الإسلامي» 0.35%، بينما استقر«دبي المالي» من دون تغيير.

وفي العقار، تراجع «ديوا» 0.31% و«الاتحاد العقارية» مع استقرار «تيكوم». وعلى صعيد قطاع الصناعة ارتفع «العربية للطيران» 0.38% و«أرامكس» 2% مقابل نزول «الخليج للملاحة» 0.41% و«سالك» 0.92% مع استقرار «دبي للاستثمار». وفي المرافق ارتفع «تبريد»4.61% أمام نزول «إمباور»1%.

توجه السيولة

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر جذباً للسيولة في أبوظبي، سهم «العالمية القابضة» بقيمة 224.7 مليون درهم مغلقاً عند 401 درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة 124 مليون درهم وصولاً إلى 19.8 درهم، ثم «ملتيبلاي» باستقطابه 95 مليون درهم ليغلق عند 3.85 درهم، ورابعاً «أدنوك للتوزيع» باجتذابه 82 مليون درهم وأقفل عند 3.57 درهم.

وفي دبي، تصدر التداولات «إعمار العقارية» ب 96.4 مليون درهم مغلقاً عند 7.78 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 56 مليون درهم وصولاً إلى 17.7 درهم، ثم «دبي الإسلامي» الذي اجتذب 41.8 مليون درهم ليغلق عند 5.57 درهم، و«إعمار للتطوير» ب 17.6 مليون درهم وأقفل عند 7.06 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 46.8 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 46.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 7.7 مليون درهم محصلة بيع العرب، و1.5 مليون درهم حصلة بيع الخليجيين، و37.6 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار 45 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 45 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 7.6 مليون درهم محصلة بيع العرب، و3.8 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و33.6 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 63.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 13.6 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي، و49.68 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 63.3 مليون درهم محصلة، منها 13.6 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و49.68 مليون درهم محصلة بيع في دبي.