شكرا لقرائتكم خبر عن العريان: مرحباً بكم في الاستثمار المتوازن بين الأسهم والنقد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هشام مدخنة

كشف الخبير الاقتصادي البارز محمد العريان جانباً من استراتيجيته الاستثمارية الشخصية، وذلك في ضوء التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم والسندات، حيث من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وفي مقابلة مع «فاينانشيال تايمز»، قال العريان إنه يشعر «بعدم الارتياح» والحذر من استثمار ثروته الشخصية داخل سوق الأوراق المالية، وزيادة تعرضه للأسهم، وبأنه بدأ بتنويع مصادره. ولفت العريان إلى تبنيه استراتيجية استثمارية متوازنة، من خلال الاستثمار بالتساوي في الأوراق المالية منخفضة وعالية المخاطر، مع تجنب خيارات منتصف الطريق. حيث خصص الحصة الأكبر من محفظته الشخصية للنقود منخفضة المخاطر، وما يعادلها من النقد الذي يطرح معدلات فائدة مناسبة. وأضاف: «إذا كنت غير مرتاح في سوق الأوراق المالية، كما أشعر أنا، فهناك مكان جيد حقاً لإيداع أموالك فيه، حيث يمكنك الحصول على عوائد بنسبة 4 إلى 5% من حسابات التوفير النقدية التي تدفع الفائدة. هذا من جانب، ويمكنك من جانب آخر استغلال الكثير من الفرص فيما يسمى بالاستثمار المتعثر في الائتمان الخاص».

وأشار كبير المستشارين الاقتصاديين في «أليانز»، إلى أنه على مدى السنوات القليلة المقبلة، سنعود تدريجياً إلى حالة أكثر طبيعية، تشهد عودة المخاطر التقليدية التي نعرفها. أستطيع أن أخبركم عن الوجهة، لكن الرحلة مؤلمة حقاً.

وبالنظر إلى التوقعات الحالية، نصح العريان المستثمرين بالتحلي بثلاث صفات رئيسية وهي «المرونة» و«القدرة على الاختيار» و«خفة الحركة». قائلاً: «المرونة، بمعنى أنه يمكنك استيعاب الخطأ. والقدرة على الاختيار، أي امتلاكك لعقل منفتح يستطيع التفكير بشكل مختلف وإدراك أشياء جديدة لا تعرفها. أما خفة الحركة، أي قدرتك على التحرك بسرعة في جميع الظروف. وللتوضيح، هذا لا يقتصر على قطاع الاستثمار فحسب، أعتقد أن على الحكومات والرؤساء التنفيذيين أن يسألوا أنفسهم كل يوم، كيف هي مرونتي، كيف هو خياري، كيف هي خفة الحركة الخاصة بي؟».