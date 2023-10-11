الحقيل يدشن موقع «ضمانات» الالكتروني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، على التوجه الاستراتيجي للشركة السعودية للضمان الإسكاني «ضمانات»، الذي يهدف إلى دعم قطاع التمويل والتطوير العقاري، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 ، لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للمسكن الملائم.

ودشن الحقيل، في مقر الوزارة بالرياض وبحضور رئيس مجلس إدارة «ضمانات» الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، الموقع الالكتروني للشركة الذي يقدم مجموعة من المعلومات لأصحاب العلاقة في قطاعي التمويل والتطوير العقاري.

واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للضمان الإسكاني «ضمانات» حسام رضوان، التوجه الاستراتيجي للشركة في تطوير منتجات مبتكرة لتحفيز قطاع التمويل العقاري في المملكة، بما يدعم احتياجات ومتطلبات الشرائح المستهدفة لتملك السكن بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية.

وأوضح رضوان، أن ضمانات تهدف إلى رفع كفاءة قطاع التمويل والتطوير العقاري بالمملكة، من خلال منتجاتها التمويلية الداعمة بالشراكة مع الجهات التمويلية، ما سيخلق سوقا ثانوية للرهن العقاري، مشيرا إلى أن ضمانات بصدد عقد شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية خلال الفترة المقبلة، لإطلاق عدد من المنتجات الداعمة لقطاع التطوير والتمويل العقاري.

الشركة السعودية للضمان الإسكاني«ضمانات »