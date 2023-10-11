مكة الأعلى في مخالفات أنشطة النقل خلال سبتمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى مناطق المملكة في مخالفات أنشطة النقل خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت 7,258 مخالفة، تليها منطقة الشرقية بـ6,594 مخالفة، ثم منطقة الرياض بـ5,911 مخالفة، وأخيرا منطقة المدينة المنورة بـ 1,815مخالفة.

ونفذت الهيئة العامة للنقل ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر سبتمبر، نتج عنها 212,945 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 210,637 عملية فحص لمركبات النقل، و369 عملية فحص للمركبات الأجنبية.

وأوضحت الهيئة، أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغ 1,939 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 2,643 عملية فحص لأنشطة النقل البحري.

وأشارت إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 26,398 مخالفة محررة، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 2,481 مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية 50 مخالفة في أنشطة النقل البحري، و22 ملاحظة في النقل السككي.

وأكدت أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي سبتمبر بلغت 92%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 98%.

وذكرت أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك تشغيل سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق.

وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة «منشآت»، وأجرة عامة، بالإضافة إلى أجرة المطار (أفراد).

أعلى المناطق في مخالفات أنشطة النقل: