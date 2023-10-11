شكرا لقرائتكم خبر شراكة بين شركة الدرعية ومجموعة stc لإنشاء بنية ذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة الدرعية مذكرة شراكة استراتيجية مع مجموعة stc، لإحداث نقلة في المشهد الرقمي والتقني بمشروع الدرعية التاريخية، ودعم تطوير بنيتها التحتية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ليصبح بذلك مشروع الدرعية، أول المشروعات الوطنية الكبرى في المملكة الذي يستفيد من حزمة متكاملة وحديثة من الحلول التقنية المبتكرة التي تُقدمها مجموعة stc بهدف تمكين تحويل مشروع بوابة الدرعية إلى منطقة تراثية ذكية بتقنيات مستقبلية متكاملة، لتحسين جودة الحياة بهذا الموقع التراثي والتاريخي والثقافي العالمي.

ومثل الشركة في التوقيع على المذكرة الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري انزيريلو، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc عليان بن محمد الوتيد، بحضور مسؤولين تنفيذيين من الجانبين.

وتستهدف الشراكة الاستراتيجية تعزيز ودعم لدرعية في تنفيذ مشاريعها وأعمالها المتعلقة بالبنية التحتية.

ووفقاً للمذكرة، فإن الشراكة الشاملة بين الجانبين من شأنها أن تعطي لمجموعة stc دورا فعّالا في تقديم خدماتها المتخصصة بالدرعية، وتطوير خدمات شبكات الاتصال السلكية واللاسلكية و والإنترنت للمقر الرئيس ومقرات الأعمال، والخدمات السحابية والأمنية والمدارة، لدعم مجتمع الدرعية التاريخي والمواقع التراثية والمرافق التطويرية بأحدث التقنيات مع الحفاظ على قيمته التراثية العريقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري انزيريلو، إنه بموجب الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها، سيتم الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة لتطوير مشروع ومجتمع الدرعية، وتسخير قوة التقدم الرقمي في الدفع باتجاه تحسين نوعية وجودة الحياة وتطوير حلول ذكية تلبي تطلعات المستقبل، وخلق فرص لا مثيل لها داخل مجتمع الدرعية ومشروعاته التراثية والثقافية والتطويرية الفريدة.

وقال «شراكتنا مع مجموعة «stc» خطوة نوعية في سعينا لتنفيذ خدمات متكاملة خاصة بالتحول الرقمي في الدرعية، كما أن التعاون المشترك فيما بيننا يؤكد ويظهر حرصنا على الالتزام بتحقيق عملية تطوير وتحول جذري، وهذه الخطوة ليست مجرد تمهيد لمجتمع متقدم فحسب، بل تُشكل أيضا سابقة للمشاريع الوطنية الكبرى الأخرى في المملكة. كما أن هذه الشراكة ستخلق نظاما بيئيا يزدهر وينمو بالابتكار والاستدامة والتواصل، مع الحفاظ على السحر التاريخي لمجتمع الدرعية، وتطوير أفضل تجربة ممكنة للزوار والسكان على حد سواء».

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة stc عليان الوتيد، أنه من المقرر أن تتولى نخبة من الشركات التابعة لمجموعة stc تنفيذ مختلف الأعمال اللازمة للشراكة الاستراتيجية لتمكين التحول الرقمي المنشود وإكمال أعمال الإنشاء والتنفيذ لتحقيق الرؤية المنوطة بالدرعية، حيث ستقدم شركة «solutions by stc» - المزود الأول لحلول تقنية المعلومات بالمملكة -، كامل خدمات التصميم والتنفيذ، إلى جانب الخدمات المدارة، وكذلك أعمال الربط بين الأنظمة وإدارة المشاريع.

كما ستوفر شركة «IOT squared» المتخصصة في حلول وتقنيات إنترنت الأشياء، حزم خدمة الدوائر التلفزيونية المغلقة وتوريد وتركيب الكاميرات الذكية الخاصة بها وتشكيلها بما يتناسب مع كود البناء الخاص بالدرعية، إضافة إلى توفير حلول المراقبة المركزية بالفيديو القائمة على السحابة الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخراج البيانات للمساعدة في اتخاذ القرارات، فيما ستقوم شركة «SCCC» - «الشركة السعودية للحوسبة السحابية» الرائدة في خدمات الحوسبة السحابية - باستضافة ومعالجة البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتسعى شركة الدرعية من خلال شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة stc للارتقاء بمستوى أعمال إدارتها ومنظومة البنى التحتية الخاصة وجودة الحياة في إطار ما توفره المشاريع من فرص متنوعة لحياة عصرية واسعة الخيارات، ومتعددة الأنماط، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة المتمثل في جذب 100 مليون زيارة إلى السعودية سنويًا بحلول عام 2030.