شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: بعض الشركات لم تنتظر السبت ووزعت السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إن هناك بعض الشركات لم تنتظر ليوم السبت، وضخت السلع بأسعار مخفضة، وهناك شركات بدأت في طباعة سعر الحد الأقصى على السلع لتجار التجزئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت مع الإعلامى جابر القرموطى: المنتجين والموزعين والسلاسل التجارية الجميع يعمل كخلية نحل كاملة بدعم كامل من الدولة بكامل هيئاتها ورئيس الوزراء مشكورا ترجم موافقته الفورية على تعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات إنتاج سلع المبادرة.

وتابع: نعمل حاليا بسرعة ووزير التموين تواصل مع الحكومة الهندية التي استثنت مصر من حظر توريد الأرز العريض ومن ناحية الوفرة لا توجد أى مشاكل وما توافق عليه تم تنفيذه.

وأكمل: الألبان ومنتجاتها موجودة في الأسواق كلها والتخفيض من المنتج مباشرة في السلاسل الكبيرة إلى أصغر دكان بقالة في قرية، والمشكلة كانت في طباعة الأسعار وليس كل الشركات لديها الماكينات ولكن هناك عدد كبير من الشركات نزلت منتجاتها بالأسعار الجديدة وعلى يوم السبت سيكون كل الشركات قد دخلت المبادرة بالإضافة إلى أن بعض الشركات أيضا طلبت الدخول في المبادرة ولم تكن موجودة فى المبادرة من قبل.