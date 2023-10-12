شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات مصر خلال 7 أشهر من عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الواردات المصرية في الشهور الأخيرة تراجعا ملحوظا، ترتب عليه تراجع في عجز الميزان التجاري وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكان آخرها التراجع الذي سجله عجز الميزان التجارى في شهر يوليو الماضي، وسجل 2.93 مليار دولار، مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة تراجع بلغت 23.2٪ .

وتظهر بيانات الجهاز قائمة بأعلى 10 دول انخفضت قيمة واردات مصر منها في الفترة من "يناير-يوليو" من العام الجارى 2023، وتضمنت المملكة العربية السعودية بقيمة 2.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 50.3%، يليها الصين بقيمة 1.9 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 21.6%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 29.1%.

وشملت القائمة أيضا كلا من البرازيل بقيمة 974.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 39.9%، وتركيا بقيمة 894.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 36.3%، بالإضافة إلى الهند بقيمة 612.9 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 24.2%، والإمارات بقيمة 532.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 31.8%، وكوريا الجنوبية بقيمة 415.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 34.3%، بالإضافة إلى رومانيا بقيمة 355.6 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 58.6%، وفرنسا بقيمة 312.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 28%.

وانخفضت إجمالي الواردات المصرية في الفترة من "يناير-يوليو" من العام الجارى 2023، لتصبح 46.3 مليار دولار، بينما كانت 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بتراجع بلغت قيمته 11.6 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 20.1%.