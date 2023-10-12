شكرا لقرائتكم خبر عن 68 مليار جنيه أرباح قطاع الأعمال و6 مليارات دولار صادرات فى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
1- حققت الشركات أرباحًا غير مسبوقة بلغت 68 مليار جنيه خلال 8 سنوات .
2- بلغ متوسط الارباح 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنية خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه.
3- بلغت أرباح الشركات خلال العام الماضى 2023 ما يقرب من 15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام المالي 2022.
4- تم توريد 19 مليار جنيه حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات خلال 7 سنوات (2015 - 2022) بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويًا، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامى 2013 و2014 بمتوسط سنوي 900 مليون جنيه.
5- الشركة الشرقية ايسترن كومباني ساهمت بنحو 600 مليار جنيه للخزانة العامة منفردة خلال 10 سنوات .
6- بلغت صادرات القطاع نحو 6 مليارات دولار خلال 10 سنوات .
7- 310 مليارات جنيه حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات في كافة القطاعات بهدف توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية.
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