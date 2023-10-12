شكرا لقرائتكم خبر عن 68 مليار جنيه أرباح قطاع الأعمال و6 مليارات دولار صادرات فى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع الأعمال ‏العام انطلاقة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،حيث تحول القطاع من تحقيق خسائر كبيرة ومن شركات تعاني من التصفيه إلى قطاع رابح يساهم بشكل كبير في ضخ استثمارات جديدة في الشركات والمساهمة في زيادة الصادرات وفي توفير موارد للخزانة العامة للدولة .. تعرف على التفاصيل في عدة نقاط.

1- حققت الشركات أرباحًا غير مسبوقة بلغت 68 مليار جنيه خلال 8 سنوات .

2- بلغ متوسط الارباح 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنية خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه.

3- بلغت أرباح الشركات خلال العام الماضى 2023 ما يقرب من 15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام المالي 2022.

4- تم توريد 19 مليار جنيه حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات خلال 7 سنوات (2015 - 2022) بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويًا، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامى 2013 و2014 بمتوسط سنوي 900 مليون جنيه.

5- الشركة الشرقية ايسترن كومباني ساهمت بنحو 600 مليار جنيه للخزانة العامة منفردة خلال 10 سنوات .

6- بلغت صادرات القطاع نحو 6 مليارات دولار خلال 10 سنوات .

7- 310 مليارات جنيه حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات في كافة القطاعات بهدف توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية.