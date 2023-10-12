شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جلسة متقلبة.. وول ستريت تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع بعد جلسة متقلبة يوم الأربعاء، مع صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي أظهر الحذر بين صناع السياسات، ما ساعد على إذكاء آمال المستثمرين في بقاء أسعار الفائدة ثابتة.

ووفقًا لبيانات أولية، حقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا بلغ 18.56 نقطة، أي 0.43%، ليغلق عند 4376.80 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 96.83 نقطة أو 0.71% إلى 13659.68 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 57.27 نقطة، أي 0.17%، إلى 33796.57 نقطة.