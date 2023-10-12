شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن والكيلو يهبط لـ 68 جنيها بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الدواجن فى السوق تراجعا طفيفا وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 68 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 79 و 80 جنيها بحسب المنطقة وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

وأشارت شعبة الدواجن الدواجن إلى أن سعر البيض يسجل 128 جنيها لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 136 جنيها وسعر البيض الأحمر 130 جنيها للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 30 جنيها والكتكوت الساسو 20 جنيها فى حين يسجل سعر كيلو الفراخ من الأمهات البيضاء 68 جنيها فى المزرعة اليوم.