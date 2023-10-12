شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بوتين يشيد بـ«الدور الكبير» لولي العهد في أسواق الطاقة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالدور الكبير الذي يلعبه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في أسواق الطاقة، مؤكداً أن روسيا ستواصل التعاون مع السعودية في هذا الإطار.

وقال بوتين، في كلمته خلال أسبوع الطاقة الروسي المنعقد في موسكو، إن «ولي العهد السعودي يلعب دوراً كبيراً في سوق الطاقة وسنواصل التعاون… علاقاتنا مع ولي العهد السعودي محل ثقة».

وأضاف الرئيس الروسي، الأربعاء، أن التنسيق بين دول مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم كبار منتجي النفط، سيستمر لضمان القدرة على توقعات الوضع في أسواق النفط.

وأردف بوتين: «التفاعل ضروري بين الموردين الرئيسيين وبشروط علنية وشفافة من أجل استقرار سوق النفط. ومن هذا المنطلق تعمل روسيا مع الشركاء في إطار أوبك بلس». وأضاف: «موقن بأن التنسيق بين تحركات شركاء أوبك بلس سيستمر. هذا مهم لإمكانية التنبؤ بسوق النفط وفي نهاية المطاف لخير البشرية كلها».

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن السعودية وروسيا ناقشتا الوضع في سوق النفط وأسعار الخام في ظل الصراع الآخذ في تصاعد التوترات بين إسرائيل وحماس.

والتقى نوفاك وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان في موسكو الأربعاء قبل مؤتمر «أسبوع الطاقة الروسي» في العاصمة موسكو. وقال نوفاك إنه ناقش مع الأمير عبد العزيز بن سلمان أوضاع سوق النفط والتعاون في إطار «أوبك بلس».

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن نوفاك قوله: «بالطبع بحثنا (التعاون في إطار أوبك) خلال اجتماعنا الداخلي وهو أحد أهم الموضوعات التي ناقشناها اليوم». وتابع قائلاً: «نحن على تواصل مستمر، واستغللنا هذه الفرصة في اجتماعنا لمناقشة وضع السوق».

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه من الصعب التقليل من أهمية التنسيق بين روسيا والسعودية وشركاء آخرين بشأن أسواق النفط العالمية وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف أن زيارة وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان لموسكو قدمت فرصة عظيمة لمناقشة الأحداث الجارية.

وقال: «بالطبع أسواق النفط العالمية شديدة التأثر بالأحداث التي تتكشف في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبالطبع في هذه الحالة تنسيقنا مع السعوديين وباقي شركائنا… من الصعب التقليل من أهميته».

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد عبّر في بداية الاجتماع عن استعداد بلاده لتعزيز صادراتها من المنتجات النفطية إلى السعودية.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن نوفاك قوله في اجتماع للجنة روسية – سعودية على هامش أسبوع الطاقة الروسي: «فيما يتعلق بالتعاون في قطاع الطاقة، أود القول إن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات المنتجات النفطية إلى السعودية».

وأضاف نوفاك أن روسيا مستعدة أيضاً للتعاون مع المملكة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكذلك في إمدادات المنتجات الغذائية والزراعية. وأوضح نوفاك أن شركات روسية من عدة صناعات تستكشف إمكانية توطين إنتاجها في المملكة.

وقال: «الشركات الروسية لديها المهارات اللازمة لتطوير التعاون مع الشركاء السعوديين في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. الشركات في قطاعات تصنيع المعادن والسيارات والأدوية والكيماويات بالإضافة إلى شركات تصنيع المعدات الطبية ومعدات الطاقة والنفط والغاز تتطلع إلى فرص للإنتاج محلياً (في المملكة)». وأضاف أن إنشاء مجموعة عمل حول الصناعة خطوة مهمة في التعاون الصناعي بين البلدين.