الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - OLYMPUS DIGITAL CAMERA

الخليج 365_واس

ارتفع معدل التضخم في روسيا في سبتمبر إلى 6 %، وفق الأرقام التي نشرتها وكالة الإحصاء الوطنية “روستات” الأربعاء، في وقت تواجه موسكو أيضاً تراجعاً في قيمة الروبل.

وقالت وكالة روستات إن ارتفاع الأسعار بلغ 6 % مقارنة بـ5,5 % في أغسطس.

ويواجه الاقتصاد الروسي حزماً من العقوبات الدولية على خلفية الحرب مع أوكرنيا منذ أكثر من عام.

وأعلنت الحكومة الروسية في سبتمبر أنها ستقيّد مؤقتاً صادرات البنزين ووقود الديزل من أجل “استقرار” السوق المحلية، وسط ارتفاع الأسعار وتقارير عن نقص في بعض الخليج 365.

كما تدهور سعر صرف العملة الوطنية لأكثر من 100 روبل مقابل الدولار مرات عدة في الأشهر الأخيرة.

ففي بورصة موسكو الأربعاء، بلغ سعر الصرف 100 روبل للدولار و106,5 روبل لليورو.

ولمواجهة انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي من 8,5 إلى 12 % ثم إلى 13 %.