أسعار النفط تواصل انخفاضها مع زيادة المخزونات الأمريكية وتراجع مخاوف الطلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهدت أسعار النفط تراجعاً قليلاً خلال الساعات الماضية؛ متأثرة بزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفض خام برنت 41 سنتاً بما يعادل 0.48 % إلى 85.41 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.59 % إلى 83 دولارا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد تخليا عن معظم مكاسبهما في بداية الأسبوع، بينما زادت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 12.9 مليون برميل.