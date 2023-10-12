شكرا لقرائتكم خبر عن للجلسة الثالثة.. أسعار النفط تواصل انخفاضها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الثالثة، متأثرة بزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات.

وبحلول الساعة 0138 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتًا بما يعادل 0.48% إلى 85.41 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا، أو 0.59% إلى 83 دولارًا للبرميل.

وتخلى كلا الخامين القياسيين عن معظم مكاسبهما في بداية الأسبوع.

مخزونات الخام الأمريكية

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 12.9 مليون برميل، وفقًا لمصادر في السوق نقلًا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الأربعا، وهذا أعلى بكثير من الزيادة البالغة 500 ألف برميل التي توقعها المحللون.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين ارتفعت أيضًا 3.6 مليون برميل، وهو ما يخالف تمامًا انخفاضًا يبلغ 800 ألف برميل توقعه المحللون، لتستمر المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وتترقب الأسواق المزيد من البيانات عن المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الأربعاء الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.