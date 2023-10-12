شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائي يلزم «نوبكو» بدفع 60.5 مليون ريال لشركة تابعة لـ«دار المعدات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، عن صدور تأييد للحكم القضائي الصادر لصالح شركة رؤى الحماية (شركة تابعة) والصادر في الدعوة المقامة من قبل الشركة ضد الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)، وذلك بعد تأييد من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 11 أكتوبر الحالي.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الدائرة قضت بتأييد الحجم الابتدائي الذي قضى بإلزام الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية أن تدفع لشركة رؤى الحماية مبلغا قدره 60.568 مليون ريال، إضافة إلى 135 ألف ريال لقاء أتعاب الخبرة في القضية، و500 ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وبانتظار صدور الحكم النهائي.

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وكانت الشركة قد أعلنت عن صدور حكم قضائي ابتدائي لصالح شركة رؤى الحماية (شركة تابعة) والصادر في الدعوى المقامة من قبل شركة رؤى الحماية ضد الشركة الوطنية للشراء الموحد(نوبكو)، وذلك بتاريخ 14 أغسطس الماضي.