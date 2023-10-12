شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 في مصر، وسجل جرام الذهب لجميع الأعيرة ارتفاعات ملحوظة في الأيام الماضية لتسجل 2300 جنيها بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر تداولاً في البلاد. أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2628 جنيها. عيار 21 يسجل 2300 جنيه. عيار 18 يسجل 1971 جنيها. الجنيه الذهب 18400 جنيه.



ارتفاع الذهب في الصين ارتفاع الذهب في الصين

وارتفعت أسعار الذهب في الصين مرة أخرى بعد إعادة فتح سوق شنغهاي بعد عطلة الأسبوع الذهبي، مما ساعد على دعم ارتفاع واسع النطاق للمعدن الثمين الذي بدأ هذا الأسبوع مع اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصل الفارق بين السعر الفوري للذهب في شنغهاي ولندن إلى مستوى 112 دولار وذلك بالقرب من الفارق القياسي بين البورصتين الذي تم تسجيله في 14 سبتمبر الماضي عند 121 دولار للأونصة.

وكانت الفجوة في سعر الذهب تتسع بشكل كبير في الصين منذ أوائل يوليو، بسبب القيود التي فرضتها الحكومة على واردات الذهب. وفي أغسطس قرر البنك المركزي الصيني خفض استيراد الذهب قبل التوقف عن ذلك تمام بعد انخفاض قيمة اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 16 عاما.

مع دخول السوق الصينية في عطلة كلية تراجعت أسعار الذهب الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال 7 أشهر في الأسواق الفورية والأسواق الآجلة. ولكن عندما بدأت الأسواق المحلية في الصين التداول مرة أخرى يوم الاثنين الماضي، ارتفع سعر الذهب بما يصل إلى 2.7% في بورصة شنغهاي للذهب، وهو أكبر ارتفاع له في يوم واحد منذ منتصف أغسطس عندما تم فرض ضوابط الاستيراد.

يدل هذا على التأثير المتزايد لسوق الذهب المحلي في الصين التي تعتبر أكبر مستهلك للذهب في العالم على سعر الذهب العالمي، وعودة السوق إلى العمل بعد العطلة وارتفاع الفارق بين السعر المحلي والسعر الدولي قد يقدم المزيد من الدعم لأسواق الذهب العالمية.