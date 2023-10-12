شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 19744 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 23732 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 8284 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 5506 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 2 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 600 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 400 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد عدد 510.1 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمهندس للتأمين، والمتحدة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والمطورون العرب القابضة عدد 100 ألف سهم، 500 ألف سهم، 2500 سهم، 200 ألف سهم، 150 ألف سهم، 46.2 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 400 ألف سهم، 3700 سهم، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الصناعات الغذائية والعربية-دومتي، والنساجون الشرقيون للسجاد، والنعيم القابضة للاستثمارات، وأيه كابيتال القابضة، ومصر للفنادق، وورواد السياحة-رواد، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 10 آلاف سهم، 1000 سهم، 40 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 1435 سهم، 509.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، واشترت إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية 300 ألف سهم، 4600 سهم، على الترتيب.