شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "جهاز العاصمة الإدارية الجديدة" يتابع أعمال محطة المعالجة الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الادارية الجديدة، خلال جولاته الميدانية أعمال محطة المعالجة الرئيسية شرق المدينة على طريق القاهرة/السويس، والأعمال الخاصة بخط قطر 2500مم، وكذا الأعمال الخاصة بالخط قطر 1300مم.

وفي بداية الجولة طلب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، من الشركة المنفذة تقديم عرض بالموقف التنفيذي للمشروع بالكامل طبقًا للبرنامج الزمني، وتوضيح نسب التنفيذ التي وصل إليها المشروع حتى تاريخه، كما قام بتفقد موقع المشروع بشكل عام.

وأكد رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء المرور، ضرورة الاهتمام بالجودة والاتقان في الأعمال وكذا سرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني المحدد في العمل والالتزام بالسلامة والصحة المهنية، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروع والتأكيد على التوريدات بأن تكون طبقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.