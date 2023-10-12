شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل انخفاضه مع زيادة المخزونات الأمريكية وتراجع مخاوف الطلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الثالثة متأثرة بزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت، الخميس، 41 سنتا بما يعادل 0.48 بالمئة إلى 85.41 دولار للبرميل. فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.59 بالمئة إلى 83 دولارا للبرميل. وتخلى كلا الخامين القياسيين عن معظم مكاسبهما في بداية الأسبوع.

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 12.9 مليون برميل، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، الأربعاء.

وهذا أعلى بكثير من الزيادة البالغة 500 ألف برميل التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين ارتفعت أيضا 3.6 مليون برميل، وهو ما يخالف تماما انخفاضا يبلغ 800 ألف برميل توقعه المحللون لتستمر المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 2%، الأربعاء مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط بعد يوم من تعهد السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بالمساعدة في استقرار السوق.

وانخفض خام برنت في العقود الآجلة 1.83 دولار، أي 2.1 بالمئة، ليبلغ 85.82 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.48 دولار، أي 2.9 بالمئة، ليبلع 83.49 دولار عند التسوية.

ويوم الإثنين، ارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 3.50 دولار للبرميل بسبب مخاوف من أن تتصاعد الاشتباكات بين إسرائيل والفلسطينيين إلى صراع أوسع قد يعطل إمدادات النفط العالمية.

واستقرت الأسعار على انخفاض طفيف، الثلاثاء بعد أن قالت السعودية إنها تعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لمنع التصعيد، وأكدت من جديد جهودها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

واجتمعت روسيا والسعودية في موسكو، الأربعاء، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التنسيق بين أوبك+ سيستمر «من أجل تعزيز القدرة على التنبؤ بسوق النفط».

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها ما زالت تتوقع هبوطا سلسا للاقتصاد الأمريكي على الرغم من «المخاوف الإضافية الناجمة عن الوضع في إسرائيل». (رويترز)