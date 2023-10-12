شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون درهم يومياً الجائزة الكبرى لسحوبات «مهرجان دبي للتسوق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلقت الدورة التاسعة والعشرون من «مهرجان دبي للتسوق»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في الفترة من 8 ديسمبر 2023 حتى 14 يناير 2024، ليكون جميع المتسوقين في دبي على موعد مع الانطلاق في رحلة مشوقة مليئة بالمكافآت والجوائز القيمة.

سيحظى المتسوقون في مهرجان دبي للتسوق على فرصة للفوز بسيارة نيسان باترول V 6 بقيمة 200000 درهم، وسيحصل فائز واحد محظوظ على 500000 درهم نقداً يومياً من خلال سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى في الفترة من 9 ديسمبر 2023 حتى 14 يناير 2024.

للمشاركة، يمكن شراء تذكرة سحب بقيمة 100 درهم من محطات «إينوك». بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك فرصة للمشاركة في السحوبات من خلال زيارة موقع أو تطبيق أيديلز. ويمكن للمتسوقين أيضاً شراء تذاكر السحب الخاصة بهم من سوق الذهب والأكشاك ومراكز التسوق المختارة في جميع أنحاء المدينة، وكذلك من خلال شراء خدمات «أوتوبرو».

وبدأ المتسوقون المشاركة في المهرجان من خلال زيارة أي من منافذ «زووم» المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى مواقع إينوك، بالتسوق والحصول على فرصة للفوز بمجموعة كبيرة من الجوائز القيمة، التي تتضمن جوائز نقدية والذهب وسيارات جديدة، والكثير من الجوائز الأخرى، ما يعزز تجربة التسوق ويحقق مزيداً من المكاسب.

وعند إنفاق 25 درهماً أو أكثر في منافذ «زووم»، سيحصل المتسوقون على قسيمة سحب تؤهلهم للمشاركة في سحوبات ما قبل مهرجان دبي للتسوق اليومية والسحوبات الأخرى التي ستُجرى خلال المهرجان في عام 2024. وسيحصل كل فائز على مبلغ 10000 درهم من 1 أكتوبر حتى 7 ديسمبر يومياً على مدار 70 يوماً. وبمجرد بدء احتفالات مهرجان دبي للتسوق في 8 ديسمبر، ستزداد قيمة الجائزة عشرة أضعاف، وسيحصل الفائزون المحظوظون على 100 ألف درهم نقداً يومياً لمدة 38 يوماً حتى انتهاء مهرجان دبي للتسوق في 14 يناير.

كما يمكن إجراء عملية شراء بقيمة 50 درهماً من «أوتوبرو»، أو إنفاق ما لا يقل عن 75 درهماً على خدمات مختارة ضمن «تسجيل»، للحصول على قسيمة لدخول السحب. وتمثل هذه الطرق الثلاثة للمشاركة في السحوبات فرصة للفوز بجائزة قدرها 10,000 درهم يومياً، وذلك حتى 14 يناير.

استعدوا للمشاركة في احتفالات مهرجان دبي للتسوق التي تستمر 38 يوماً على مستوى المدينة مع الاستمتاع بالتسوق والعروض الترفيهية والطعام وفرص الفوز بالعديد من الجوائز القيمة.

يُقام مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للالكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، و«السيف»، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبلوواترز، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، وشركة بترول الامارات الوطنية (إينوك)، واتصالات، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، «سيتي سنتر مردف»، «سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، «نخيل مول»، «سوق التنين 2»، و «بالم ويست بيتش»، و«ذا فيو»، و«ذا بيتش»، وذا أوتلت فيليدج.