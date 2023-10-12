شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة الدرويش» تفوز بعقد «داماك لاجونز» بـ1.2 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

منحت «داماك العقارية» عقداً بقيمة 1.2 مليار درهم لشركة «هندسة الدرويش الإمارات». العقد حزمة أعمال رئيسية لبناء 275 فيلا في مجمع «فينيسيا» ضمن مجتمع «داماك لاجونز»- ثالث المجتمعات السكنية الرئيسية للشركة في دبي.

ومنحت «داماك» عقوداً بقيمة تتجاوز 7 مليارات درهم لتطوير هذا المشروع، أكثر من مليار درهم منها لتطوير البنية التحتية، و5.6 مليار درهم لبناء الفلل.

وفي النصف الأول من العام الجاري 2023، بلغت قيمة العقود التي منحتها «داماك» لتطوير مشروع داماك لاجونز 2.4 مليار درهم، وهو مؤشر إيجابي يعكس تسارع وتيرة العمل في هذا المشروع الضخم.

تقدم كبير

قال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك: «نحن فخورون للغاية بما تم إنجازه حتى الآن في داماك لاجونز، الذي يسير على الطريق الصحيح ووفق الجدول الزمني المحدد. منذ أن أطلقنا المشروع عام 2021، أحرزنا تقدماً كبيراً في سير العمل، مع إنجاز نحو 20% من أعمال البناء لـ 6,459 فيلا موزعة على 13 مجمعاً سكنياً ضمن مجتمع لاجونز. وسنواصل العمل بنفس الوتيرة لضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد».

وإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان قريباً عن المقاول الرئيسي لـ 1,432 فيلا (تتوزع على مجمعين سكنيين)، في حين أن هنالك 1,025 فيلا (موزعة ضمن مجمعين سكنيين) في المراحل النهائية من التصميم. في السياق ذاته، تم إنجاز الطابق الأرضي والطوابق العليا لـ 2,600 فيلا.

ويعمل في المشروع بشكل يومي، أكثر من 14,000 عامل، تدعمهم أكثر من 100 حفارة وما يزيد على 850 مركبة تدخل الموقع يومياً.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن مجمّع داماك لاجونز تمكن من إنجاز أكثر من 19.6 مليون ساعة عمل آمنة دون أي حوادث مُهْدرة للوقت، ما يعكس التزام الشركة الراسخ بضمان سلامة القوى العاملة لديها.