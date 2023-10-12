شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج تمويلي لتعزيز الاستدامة والحوكمة في سلاسل الإمداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«بنك الإمارات دبي الوطني» برنامج تمويل لتعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في سلسلة الإمداد لدى الشركة. ويُعَدُّ هذا البرنامج الأول من نوعه لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وفي القطاع الصناعي في الدولة.

ويسهم البرنامج في تحفيز الموردين الحاليين والجدد لتبنِّي معايير الاستدامة في الممارسات والتقنيات والمواد المستخدمة والاستثمار فيها، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي وضعتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويهدف إلى دعم وترسيخ الممارسات البيئية في قطاع الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام.

وتتيح عملية تمويل سلسلة الإمداد للموردين إمكانية الحصول على المدفوعات في وقت مبكر، وهي طريقة شائعة لإدارة رأس المال التشغيلي. وحصل موردو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على نحو 1.5 مليار دولار أمريكي من تمويل سلسلة الإمداد من خلال مجموعة من البرامج التي توفرها الشركة منذ بداية عام 2022.

مجتمعات مستدامة

قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تلعب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دوراً رئيسيّاً في تطوير مجتمعات أكثر استدامة في جميع أنحاء العالم. وندرك مدى أهمية تصنيع الألمنيوم بشكل مستدام، بما في ذلك السلع والخدمات التي تستخدم عبر سلسلة القيمة بأكملها. لذا نقوم بإعداد خطط تمويل مبتكَرة كبرنامج سلسلة الإمداد لتعزيز مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمكين الموردين من تبني ممارسات الاستدامة».

تمويل سلاسل الإمداد

فيما قال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نلتزم بتزويد عملائه بحلول جديدة ومبتكرة تنسجم مع الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، كما يتطلع دوماً إلى توسيع نطاق استخدام برنامجه المستدام المعني بتمويل سلاسل الإمداد في المنطقة، بهدف دعم عملائنا وتمكينهم من اعتماد إطار عمل مستدام صديق للبيئة.

تمكين

وتزامناً مع احتفالاتنا بعام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن مثل هذه المبادرات تؤكد التزامنا بتمكين الجهود المبذولة في دعم التغيير البيئي الإيجابي، بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وبينما تستعد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، فإن مثل هذه المبادرات النوعية ستسمح لنا برسم ملامح مستقبل أكثر استدامة في المنطقة وجميع أنحاء العالم».

يمتثل جميع موردي الإمارات العالمية للألمنيوم، ويبلغ عددهم نحو 3300 مورِّد في دولة الإمارات العربية المتحدة وعالمياً، لمعيار الإمداد المسؤول الخاص بالشركة، الذي يوضح بالتفصيل الشروط المتعلقة بالحوكمة وبالأداء البيئي والاجتماعي بما يتماشى مع مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعايير الأداء في مبادرة رعاية الألمنيوم. وتنفذ الشركة برنامجاً للتحقيق وعمليات التدقيق للتحقق من أداء الاستدامة وتعمل عن كثب مع المورِّدين لدعم عملية التحسين المستمر في هذا الصدد.

وصل إجمالي إنفاق الإمارات العالمية للألمنيوم على السلع والخدمات المحلية من المورِّدين الإماراتيين حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي سنويّاً، ما يمثل نحو 45% من إجمالي إنفاق الشركة. وتستمر في العمل على خلق المزيد من الفرص لتوطين الواردات عبر سلسلة الإمداد بأكملها بما يتماشى مع استراتيجية النمو الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة (مشروع 300 مليار) وبرنامج (اصنع في الإمارات).