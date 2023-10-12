شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المالية تطلق منصة «مستشارك» لتحسين مستوى النصائح المهنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الأكاديمية المالية، على هامش فعاليات ملتقى المالية الثاني، منصة "مستشارك"، التي تستهدف الموظفين داخل وخارج القطاع المالي، وحديثي التخرج، لتشجعهم على مشاركة خبراتهم، وتحسين مستوى النصائح المهنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وصممت المنصة المبتكرة خصيصاً لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مهنية ذكية تعتمد على إطار جدارات الأكاديمية المالية، لتمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة في مجالاتهم المهنية وزيادة فرص نجاحهم.

تخطيط التقدم المهني

تعد "مستشارك" أداة قيمة للتطوير الشخصي والمهني للمستخدمين، وتسهم في تخطيط التقدم المهني في القطاع المالي، كما تتيح مقارنة جداراتهم الشخصية بالإطار الموحد للجدارات من الاكاديمية المالية، بالإضافة إلى تزويدهم بخطة تنمية وظيفية مدعومة بمجموعة من البرامج التدريبية، بهدف المساعدة في تحديد الخيارات المتاحة للتنقلات المهنية، ووضع خطط التطوير المهني للمستخدمين.

وتعمل منصة "مستشارك" على تقديم العديد من الخدمات للمستخدمين بدئاً من التصفح لتمكنهم من استعراض جميع الفئات الوظيفية والأدوار الوظيفية بسهولة، والاطلاع على الجدارات المطلوبة لكل دور وظيفي، كما تعمل المنصة أيضاً على مقارنة الجدارات الفردية لمستخدميها مع العوائل الوظيفية المحددة بواسطتهم، بهدف استخراج الفرص الأنسب لهم استناداً إلى تفضيلاتهم واحتياجاتهم.

وتخطط منصة "مستشارك" المسار الوظيفي عبر إعداد خطة تنموية وظيفية لتحقيق الدور الوظيفي المطمح له، مدعومة بمقترحات للبرامج التدريبية والشهادات المهنية، وكذلك تقدم استشارات مهنية مع خبراء مهنين، وذلك بإعداد جلسة استشارية مع مستشارين مهنين لتقديم استشارة مهنية بناءَ على التقرير المستخرج من المنصة.