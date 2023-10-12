شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أسمنت نجران» يقرر عدم توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران، أمس، عدم توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023م

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن سبب القرار لدعم وتقوية المركز المالي للشركة لتحقيق إستراتيجية نمو أعمال الشركة.

وأضافت أن مجلس الإدارة سيبحث جدوى توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2023م في وقت لاحق، وذلك وفقا للتدفقات النقدية للشركة لكامل عام 2023م والإعلان عن ذلك في حينه.