شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز» تؤكد تصنيف القوة المالية لـ«أليانز» عند «A3» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني أن وكالة موديز لخدمة المستثمرين أكدت تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) في الفئة A3 لشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.

وقالت الشركة: إن إجراء التصنيف جاء عقب الإعلان الصادر بتاريخ 28 سبتمبر2023 عن موافقة الشركة الأم الحالية أليانز إس إي (المصنفة في الفئة Aa2، مع نظرة مستقبلية مستقرة) على بيع حصتها البالغة 51% في شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين.

وأضافت أن تأكيد التصنيف يعكس توقع وكالة موديز بأن دعم الشركة الأم، الذي يؤدي حالياً الى رفع تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة واحدة للفئة A3 لشركة أليانز السعودي الفرنسي، سيستمر خلال فترة انتقال الملكية وأن شركة أليانز السعودي الفرنسي ستستفيد من دعم مماثل بموجب ملكية شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، في انتظار الموافقة التنظيمية على الصفقة.

وصرحت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بأن هذه الصفقة تتواءم مع جوهر ركائزها الاستراتيجية لأنها ستسمح لها بتوسيع وجودها في المملكة العربية السعودية وتقوية مكانتها في مجال تأمين الافراد والتجزئة، وتحقيق كفاءة تشغيلية كجزء من مجموعة أكبر.