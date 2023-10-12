الاقتصاد

«حديد وطني» تجدد اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء بـ25 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «حديد وطني» تجدد اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء بـ25 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة وطني للحديد والصلب عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع مصرف الإنماء، بقيمة 25 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تاريخ الحصول على التمويل 1445-03-12 الموافق 2023-09-27، فيما تبلغ مدة التمويل من 27/09/2023 إلى 30/08/2024.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: هو تمويل رأس المال العامل للشركة، مشيرة إلى تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل بنفس القيمة25 مليون ريال.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا