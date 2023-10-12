شكرا لقرائتكم خبر عن «حديد وطني» تجدد اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء بـ25 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة وطني للحديد والصلب عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع مصرف الإنماء، بقيمة 25 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تاريخ الحصول على التمويل 1445-03-12 الموافق 2023-09-27، فيما تبلغ مدة التمويل من 27/09/2023 إلى 30/08/2024.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: هو تمويل رأس المال العامل للشركة، مشيرة إلى تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل بنفس القيمة25 مليون ريال.