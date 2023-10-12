شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: إيداع عائدات بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم مجانية وذلك بمنح سهم واحد لكل سهمين مملوكة للمساهمين وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية الثانية (الاجتماع الأول) المنعقد يوم الأحد 03 سبتمبر 2023م.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن عدد الأسهم المباعة 15103 أسهم، فيما يقدر المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 692,585.65، بينما يبلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 45.86 ريال.

وأضافت أن البنك الأهلي السعودي سيودع عوائد بيع كسور الأسهم عن طريق إيداعها في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين.