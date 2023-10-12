شكرا لقرائتكم خبر عن 296.3 مليون ريال.. أرباح «جرير» في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة جرير للتسويق صافي ربح في الربع الثالث من 2023 يقدر بنحو 296.3 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 8.3%، مقارنة بـ 273.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشرة في بيان على «تداول»: إن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة المبيعات بنسبة 4.8% نتيجة زيادة مبيعات العديد من الأقسام وخاصة قسمي الكمبيوتر وألعاب الفيديو، وارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض مصروفات البيع والتسويق مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي تضمن انفاقاً أكبر على الدعاية لدعم المبيعات والعروض الترويجية.

سبب ارتفاع الأرباح

وأضافت أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود إلى: زيادة المبيعات بنسبة 8.3% نتيجة زيادة مبيعات معظم الأقسام وخاصة قسمي المستلزمات المدرسية والمكتبية وقسم الكمبيوتر.

وأفادت بأن من ضمن الأسباب: ارتفاع نسبي لهامش الربحية بسبب التغير الايجابي للمزيج البيعي مقارنة بالربع السابق حيث تضمن الربع الحالي وزناً أكبر لمبيعات الأقسام ذات الربحية المرتفعة نسبياً، مما كان له الأثر الأكبر في الزيادة الكبيرة في اجمالي الربح الذي ارتفع بنسبة 60.4%، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض تكلفة التمويل نتيجة انخفاض الاقتراض.

يعود سبب الانخفاض في الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 14.4%، نتيجة زيادة مبيعات أغلب الأقسام وخاصة أقسام الهواتف الذكية والكمبيوتر وألعاب الفيديو إلا أن اجمالي الربح شهد زيادة طفيفة بواقع 0.2% بسبب الخصومات على أسعار البيع لتنشيط المبيعات وخاصة الهواتف الذكية والكمبيوتر وبسبب التغير في المزيج البيعي الذي تضمن وزناً أكبر للأقسام الأقل ربحية نسبياً.

وأوضحت أن برغم هذه الزيادة في اجمالي الربح الا أن صافي الربح قد انخفض بنسبة 0.3% بسبب زيادة المصروفات غير التشغيلية وخاصة تكلفة التمويل ,والتي ترجع بصورة رئيسية الى زيادة الاقتراض خاصة في الربع الثاني من العام الحالي.