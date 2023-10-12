شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمية للتأمين»: توافق أنشطة الشركة مع الضوابط الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استلمت شركة العالمية للتأمين التعاوني يوم الإثنين 2 أكتوبر الحالي، إفادة تؤكد اكتمال عملية مراجعة أنشطة الشركة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة من قبل دار المراجعة الشرعية بصفتها المستشار الشرعي الخاص بالشركة، إذ تؤكد هذه الإفادة توافق أنشطة للشركة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل اللجنة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الأنشطة هي: فصل الحسابات حساب المساهمين عن حساب حملة الوثائق، واستثمارات الحسابات (حساب المساهمين وحساب حملة الوثائق)، ومنتجات التأمين.

وبحسب الشركة ستتولى اللجنة مع الدار مسؤولية الرقابة والمراجعة على عمليات وأنشطة المذكورة أعلاه من الناحية الشرعية. هذا ومن أجل تقييم التزام الـشركة بالسياسات والإجراءات الشرعية والمبادئ التوجيهية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق ستقوم الدار بالتدقيق الشرعي على أعمال الشركة وفقًا لمعيار الحوكمة الشرعية رقم 2 الصادر عن الأيوفي.