شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي الياباني يقفز بدعم من أسهم الرقائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفز المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس مع تهافت المستثمرين على شراء الأسهم التي تراجعت أسعارها بشدة بعد عمليات بيع كثيفة، وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق مكاسب المؤشر.

وصعد المؤشر نيكي 1.75 % إلى 32494.66 نقطة، ليسجل أعلى نقطة عند الغلق منذ 25 سبتمبر ويواصل المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 % إلى 2342.49 نقطة.

وقال محللون: "أبدت السوق قوة بشكل عام. أعاد المستثمرون شراء الأسهم التي انخفضت في عمليات البيع الأخيرة. وأدركوا أن أساسيات الاقتصاد الياباني لم تتغير".

وهبط المؤشر نيكي إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الأسبوع الماضي، متراجعا بما يقرب من 10 % عن أعلى مستوى في 33 عاما الذي سجله في منتصف يونيو، وذلك وسط مخاوف إزاء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأعلنت سامسونج للإلكترونيات أمس الأربعاء تراجع الأرباح الأولية للربع الثالث بنسبة أقل من 78 % المتوقعة، إذ أظهرت سوق رقائق الذاكرة المتعثرة علامات مبكرة على التعافي من الانكماش الحاد.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون اليابانية لتصنيع معدات تصنيع الرقائق 2.94 % ليمنح الدعم الأكبر للمؤشر نيكي، يليه سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق الذي قفز 4.03 %.

وقلصت إدميتسو كوسان خسائر مبكرة لتغلق مرتفعة 5.58 % بعد أن قالت شركة التكرير إنها ستشكل تحالفا مع تويوتا موتور لتطوير وإنتاج بطاريات الحالة الصلبة بالكامل للسيارات الكهربائية.

وهبط مؤشر قطاع مستكشفي الطاقة 0.8 % ليصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو للأوراق المالية، مع تراجع أسعار النفط.

ومن بين إجمالي 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 179 سهما وانخفض 46.